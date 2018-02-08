Правозащитница прокомментировала освобождение по УДО убийцы Масалимова

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов, который был освобожден из колонии на Ямале, мечтал отсудить деньги у государства за жесткий приговор, но в незнакомом ему мире может потеряться или вновь совершить преступление, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ранее "Московский комсомолец" рассказал о 63-летнем Анваре Масалимове, в начале 90-х за жестокое убийство приговоренном к расстрелу (в 1998 году указом президента ему заменили смертную казнь на пожизненный срок), который был освобожден решением суда и теперь "разгуливает среди нас" по Москве. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО РИА Новости сообщили, что Масалимов был освобожден из колонии "Полярная сова" в 2016 году.

"Что может осужденный, который вышел с пожизненного? Ничего. Для него это совершенно другой мир, нереальный, фантастический. Масалимову предлагал местный священник хороший монастырь, но он отказался, так как собирался судиться с государством за чрезмерно жесткий приговор. А теперь он просто пропал. И большая вероятность, что в этом мире он либо умрет в подворотне, либо совершит еще одно преступление", — рассказала правозащитница.

По ее словам, многие заключенные, которые с пожизненного срока хотят выйти по УДО, даже не представляют, чем будут заниматься.

"Но все они считают, что им теперь должны. Должно государство, должно общество. При таком подходе — немалый шанс, что они вновь совершат преступление. Ведь они озлоблены на окружающих, которые им не помогают. Поэтому за ними и должны наблюдать во время адаптации", — отметила Меркачева.