У безработного москвича украли Lexus за 6,6 миллиона рублей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Автомобиль Lexus за 6,6 миллиона рублей угнали у безработного жителя новой Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В среду неработающий мужчина сообщил в полицию о краже автомобиля по адресу: Москва, поселение Сосенское, 21 километр Калужского шоссе.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 февраля в период с 16.00 до 18.00 с неохраняемой парковки по указанному адресу неизвестный совершил кражу его автомобиля Lexus LX570 и скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.