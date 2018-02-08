Первого президента Якутии доставили в больницу

ХАБАРОВСК, 8 фев — РИА Новости. Первый президент Якутии Михаил Николаев доставлен рейсом санитарной авиации в республиканскую больницу, сообщил региональный минздрав.

"Восьмого февраля в 5 часов утра местного времени Михаил Ефимович поступил в Вилюйскую ЦРБ. Врачебным консилиумом была проведена телемедицинская консультация с республиканским центром медицины катастроф, в 11 часов утра его доставили рейсом санитарной авиации в республиканскую больницу №1. В данное время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.

Михаилу Николаеву 80 лет. С 2002 по 2010 год был представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства республики Саха (Якутия), с 2011 по 2016 год — депутатом Госдумы РФ. Президентом Якутии был в 1991-2002 годах.