Антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном, заявил Песков

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственные действия в Дагестане не связаны с политикой, все руководствуются исключительно законом, нужно ждать решение суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что антикоррупционная кампания не ограничивается одним субъектом РФ, а проводится на всей территории страны.

"Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией одного субъекта России, а именно Дагестана в данном конкретном случае, она проводится последовательно и целенаправленно на всей территории страны, вы это знаете", — сказал Песков журналистам.

"Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости, скажем так, наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера. Поэтому здесь нужно оставить все следственным органам, а в конечном итоге судебным органам, которые и правомочны единственные принять решение о противозаконности тех или иных деяний", — добавил он.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики.

В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.