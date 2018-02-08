В Крыму перекрыли канал контрабанды наркотиков с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крымские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков в крупном размере из Украины, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Наркотики в Крым пытался ввезти гражданин Украины 1987 года рождения, но был задержан в пункте пропуска "Джанкой" на основании оперативной информации.

"В результате обследования автомобиля в районе заднего ряда пассажирских сидений выявлен тайник, изготовленный из пластика, прикрепленный к днищу машины, в котором обнаружены два свертка цилиндрической формы, обмотанные изолентой синего цвета. При вскрытии одного из них выявлено вещество зеленого цвета", — говорится в сообщении.

Исследование установило, что в упаковках находился каннабис общей массой около 600 грамм. "Партию наркотика житель Геническа вез в Симферополь для последующего сбыта местным наркодилерам", — отметили пограничники.

Гражданин Украины задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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