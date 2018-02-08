Во Владивостоке более 80 тысяч человек остались без холодной воды

Ремонтные работы на водоводе в районе улицы Цимлянская во Владивостоке. 7 февраля 2018

Ремонтные работы на водоводе в районе улицы Цимлянская во Владивостоке. 7 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 80 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Причиной стал прорыв водопровода диаметром 1200 миллиметров.

По его словам, аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 18.00 мск четверга.

Как сообщила ранее администрация Приморья, специалисты Приморского водоканала ликвидируют порыв основного водовода, питающего большую часть Владивостока. На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока на сутки отключены от водоснабжения. В социально значимые объекты будут подвозить воду.