Суд начал рассмотрение дела об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Хабаровский краевой суд в четверг приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщается на сайте суда.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия.

Предварительные слушания в суде начались 15 января. Сторона защиты обратилась с ходатайством о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы.

Согласно информации на сайте суда, в четверг в 10.30 (03.30 мск) началось судебное заседание. Как ранее сообщал РИА Новости адвокат Аллахверанова Константин Лысенко, с 8 февраля в суде начнут заслушивать свидетелей и изучать доказательства.