Источник сообщил о возгорании в новосибирской больнице

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около 130 пациентов городской больницы в Новосибирске эвакуировали в соседний корпус из-за возгорания в архиве, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг возгорания возник в помещении архива на втором этаже первого корпуса городской больницы № 12 по адресу: улица Трикотажная, дом 49/1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после пожара в другой корпус были переведены 126 пациентов. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Пациенты вернутся в свои палаты после проветривания помещений, пояснил собеседник. Обстоятельства пожара выясняются.