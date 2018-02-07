КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву нашли мертвой в ее доме, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Она находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

Первого февраля СК по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, в ведомстве прошли обыски. В рамках расследования допросили Шишмареву. После допроса следствие задержало ее в качестве подозреваемой. Спустя два дня суд суд вынес решение о мере пресечения.

Согласно данным следствия, Шишмарева активно лоббировала интересы образовательного центра АНО "Институт повышения квалификации "Прогресс", которым фактически руководила ее подруга – завкафедрой управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ Елена Фахрутдинова.

Именно Шишмарева, как считает СК, давала указания руководителям лечебных учреждений о направлении сотрудников экономических отделов на курсы повышения квалификации в ИПК "Прогресс" по заказу минздрава Татарстана. Следствие полагает, что в итоге деньги из бюджета шли на оплату обучения специалистов и впоследствии оседали на счётах ИП Фахрутдиновой. С 2015 по 2017 годы таким образом заключили свыше 300 договоров на общую сумму свыше восьми миллионов рублей, из них более пяти миллионов рублей поступило на счета Фахрутдиновой.

Шишмарева в суде категорически отрицала вину, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия. Под домашний арест отправили также Фахрутдинову.