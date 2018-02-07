Бывшего министра экономики Татарстана назначили премьером Дагестана

НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Дагестанские депутаты утвердили бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера республики — на фоне продолжающейся активной работы специальной комиссии из Москвы, проверяющей "состояние законности" в регионе.
Предыдущих чиновников арестовали в Москве
В понедельник СК сообщил о задержании премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Их подозревают в хищении бюджетных средств. Чиновников на самолете привезли в Москву и там арестовали.
В тот же день временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку и поручил ему продолжить выполнение своих функций до формирования нового кабинета.
Новый премьер из Татарстана
Во вторник Васильев предложил назначить на должность руководителя регионального правительства Артема Здунова, который до последнего времени работал министром экономики Татарстана.
В среду его кандидатуру рассмотрели и одобрили региональные парламентарии. Сразу после этого Васильев подписал указ о назначении Здунова.
Результаты на табло
Сам новый премьер Дагестана заявил депутатам, что результаты работы правительства все увидят "на табло".
"В своей работе мы будем опираться на базис и все самое лучшее, что уже наработано многонациональным народом Дагестана. Это высокая деловая активность и предпринимательская смекалка проживающих в республике людей, результаты которой мы должны видеть, конечно, на табло. На табло все будет ясно", — сказал Здунов.
Он также пообещал заниматься развитием инфраструктуры в регионе.
"Всегда и везде <…> выручает любую республику, любой регион прежде всего развитие инфраструктуры. Все тянутся к этому — и инвесторы, и жители. Здесь не только производственная инфраструктура, это общественные пространства", — подчеркнул Здунов.
Он отметил, что люди, включая иностранцев, которых пригласят в Дагестан для инвестирования, хотят жить в хороших местах.
"Будем работать с нашими"
Комментируя возможные сроки назначения новых министров республиканского правительства, глава региона сказал, что о первых из них объявят уже в среду.
"Правительство формируется, в ближайшее время вы об этом узнаете. Уже сегодня кое-какие будут назначения", — заявил он.
Вечером Васильев назначил первым вице-премьером Анатолия Карибова, который занимал аналогичный пост в предыдущем кабинете.
Министром экономики и территориального развития стал глава регионального многофункционального центра Осман Хасбулатов. Министром образования и науки — Уммупазиль Омарова.
Васильев также отметил, что при подборе кандидатуры нового мэра Махачкалы вместо задержанного Мусаева упор сделают на местные кадры. "Кадровый резерв Татарстана задействован не будет, будем работать с нашими", — заверил Васильев.
Сообщения об обысках в ведомствах
В среду источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что сразу в трех министерствах республики — Минобразования, Минздраве и Минфине — проходят обыски, в которых участвуют прикомандированные сотрудники спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука.
Позднее в Минздраве и Министерстве образования опровергли информацию об обысках, заявив, что ведомства "работают в штатном режиме". В Минфине сказали, что у них идет "плановая проверка" со стороны Генпрокуратуры.
Также, по словам источника, сегодня начались обыски в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве эти данные опровергли.
Санкции и ограничения
В некоторых СМИ появилась информация о том, что дагестанским чиновникам всех уровней запретили выезд за рубеж. Отмечалось, что эта мера будет действовать, пока в республике работает спецкомиссия по декриминализации.
В среду махачкалинское отделение "Единой России" приостановило членство в партии бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова в связи с возбуждением в отношении них уголовного дела, сообщил РИА Новости источник в региональном отделении партии.
Автоматы, пистолеты, алкоголь и банковские карты
Между тем Следственный комитет опубликовал новое видео обысков по "делу дагестанских министров" под заголовком "Золотые пистолеты, автоматы и винтажные клетки для птиц".
Ранее, как сообщал СК, дома у Гамидова обнаружили золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ.
Законно ли чиновник хранил дома все это оружие, не сообщается.