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Происшествия

Бывшего министра экономики Татарстана назначили премьером Дагестана

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Главное за 7 февраля 2018 года (9)
19:0007.02.2018
(обновлено: 20:53 07.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАртем Здунов. Архивное фотоАртем Здунов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Дагестанские депутаты утвердили бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера республики — на фоне продолжающейся активной работы специальной комиссии из Москвы, проверяющей "состояние законности" в регионе.

Предыдущих чиновников арестовали в Москве 

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Генпрокуратура проводит плановую проверку в здании минфина Дагестана
О прибытии комиссии из Москвы стало известно в конце января. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики.

В понедельник СК сообщил о задержании премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Их подозревают в хищении бюджетных средств. Чиновников на самолете привезли в Москву и там арестовали.

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Республики Дагестан Шамиль Исаев в Басманном суде Москвы. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Шито белыми нитками": первые аресты дагестанских министров
По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Он складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку и поручил ему продолжить выполнение своих функций до формирования нового кабинета.

Новый премьер из Татарстана

Во вторник Васильев предложил назначить на должность руководителя регионального правительства Артема Здунова, который до последнего времени работал министром экономики Татарстана.

В среду его кандидатуру рассмотрели и одобрили региональные парламентарии. Сразу после этого Васильев подписал указ о назначении Здунова.

Результаты на табло

Сам новый премьер Дагестана заявил депутатам, что результаты работы правительства все увидят "на табло".

"В своей работе мы будем опираться на базис и все самое лучшее, что уже наработано многонациональным народом Дагестана. Это высокая деловая активность и предпринимательская смекалка проживающих в республике людей, результаты которой мы должны видеть, конечно, на табло. На табло все будет ясно", — сказал Здунов.

Он также пообещал заниматься развитием инфраструктуры в регионе.

"Всегда и везде <…> выручает любую республику, любой регион прежде всего развитие инфраструктуры. Все тянутся к этому — и инвесторы, и жители. Здесь не только производственная инфраструктура, это общественные пространства", — подчеркнул Здунов.

Он отметил, что люди, включая иностранцев, которых пригласят в Дагестан для инвестирования, хотят жить в хороших местах.

"Будем работать с нашими"  
Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов в Бассманом суде Москвы. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-министр образования Дагестана не признал себя мошенником

Комментируя возможные сроки назначения новых министров республиканского правительства, глава региона сказал, что о первых из них объявят уже в среду.

"Правительство формируется, в ближайшее время вы об этом узнаете. Уже сегодня кое-какие будут назначения", — заявил он.

Вечером Васильев назначил первым вице-премьером Анатолия Карибова, который занимал аналогичный пост в предыдущем кабинете.

Министром экономики и территориального развития стал глава регионального многофункционального центра Осман Хасбулатов. Министром образования и науки — Уммупазиль Омарова.

Васильев также отметил, что при подборе кандидатуры нового мэра Махачкалы вместо задержанного Мусаева упор сделают на местные кадры. "Кадровый резерв Татарстана задействован не будет, будем работать с нашими", — заверил Васильев.

Сообщения об обысках в ведомствах

В среду источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что сразу в трех министерствах республики — Минобразования, Минздраве и Минфине — проходят обыски, в которых участвуют прикомандированные сотрудники спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука.

Владимир Васильев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Расулов
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Депутат Умаханов отметил профессионализм главы республики Дагестан
При этом собеседник агентства не исключил, что за этим последуют задержания.

Позднее в Минздраве и Министерстве образования опровергли информацию об обысках, заявив, что ведомства "работают в штатном режиме". В Минфине сказали, что у них идет "плановая проверка" со стороны Генпрокуратуры.

Также, по словам источника, сегодня начались обыски в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В ведомстве эти данные опровергли.

Санкции и ограничения

В некоторых СМИ появилась информация о том, что дагестанским чиновникам всех уровней запретили выезд за рубеж. Отмечалось, что эта мера будет действовать, пока в республике работает спецкомиссия по декриминализации.

Сотрудники ФСБ РФ во время специальной операции по задержанию членов правительства Дагестана. 5 февраля 2018
© РИА Новости / СК РФ
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Опубликовано видео задержания членов правительства Дагестана
При этом источник РИА Новости в администрации правительства Дагестана уточнил, что о полном запрете речи не идет. "Чиновники должны выезжать за границу, только согласовав свой выезд с главой республики", — пояснил собеседник агентства.

В среду махачкалинское отделение "Единой России" приостановило членство в партии бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова в связи с возбуждением в отношении них уголовного дела, сообщил РИА Новости источник в региональном отделении партии.

Автоматы, пистолеты, алкоголь и банковские карты

Между тем Следственный комитет опубликовал новое видео обысков по "делу дагестанских министров" под заголовком "Золотые пистолеты, автоматы и винтажные клетки для птиц".

Оружие, изъятое при обысках в особняке временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, задержанного в ходе специальной операции. 5 февраля 2018
© РИА Новости / СК РФ
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При обысках у премьера Дагестана нашли золотой пистолет и автоматы
На нем представлен особняк с видом на горы, принадлежащий, по-видимому, уже бывшему врио премьер-министра Абдусамаду Гамидову. На кадрах оперативники находят в кладовой рядом с ящиками с алкоголем два автомата Калашникова, а в других комнатах — два пистолета с инкрустацией (в том числе "Стечкин" серебряного цвета), пистолет-пулемет, множество документов, относящихся к работе правительства, и россыпь банковских карт.

Ранее, как сообщал СК, дома у Гамидова обнаружили золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ.

Законно ли чиновник хранил дома все это оружие, не сообщается.

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