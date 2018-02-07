В Карелии арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Суд арестовал жителя Карелии, обвиняемого в убийстве годовалой дочери, сообщает республиканское СУСК РФ.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Карелии, подозреваемого в убийстве ребенка. По версии следствия, 4 февраля мужчина, будучи в нетрезвом виде у себя дома в селе Деревянное Прионежского района, причинил ребенку телесные повреждения, от которых девочка скончалась на месте.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее в республиканской прокуратуре сообщали, что мужчина растил девочку самостоятельно. В прокуратуре не уточняли, откуда девочка поступила в семью и какова судьба ее матери. Согласно материалам прокуратуры Карелии, организовавшей проверку в связи с насильственной смертью ребенка, девочка была передана на воспитание отцу в ноябре 2017 года.

Также сообщалось, что ход расследования гибели ребенка контролируется надзорным ведомством региона, которое одновременно начало проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей должностными лицами медицинских учреждений, а также учреждений, связанных с регистрацией и усыновлением детей, органов опеки и попечительства и органов местного самоуправления Прионежского района и Петрозаводска.