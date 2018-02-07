МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Дагестанские чиновники могут выезжать за границу только после согласования поездок с главой региона, сообщил РИА Новости источник в администрации правительства республики.
Ранее в СМИ появилась информация, что дагестанским чиновникам всех уровней запретили выезд за рубеж. Отмечалось, что мера будет действовать, пока в регионе работает спецкомиссия по декриминализации.
Борьба с коррупцией
Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.
Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.
По словам источника в правоохранительных регионах, сегодня силовики проводят обыски в министерствах образования, финансов и здравоохранения. В ведомствах эти данные опровергли.
Инициатива нового главы
В одном из выступлений, уже будучи в новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.