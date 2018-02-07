МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Дагестанские чиновники могут выезжать за границу только после согласования поездок с главой региона, сообщил РИА Новости источник в администрации правительства республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что дагестанским чиновникам всех уровней запретили выезд за рубеж. Отмечалось, что мера будет действовать, пока в регионе работает спецкомиссия по декриминализации.

Борьба с коррупцией

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывших премьер-министра, двух его замов и министра образования.

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

По словам источника в правоохранительных регионах, сегодня силовики проводят обыски в министерствах образования, финансов и здравоохранения. В ведомствах эти данные опровергли.

Инициатива нового главы

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева.

В одном из выступлений, уже будучи в новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.