Минздрав Дагестана опроверг сообщения об обысках

Уголовное дело против чиновников в Дагестане (40)

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Минздрав Дагестана опровергает информацию об обысках и выемке документов в ведомстве.

Ранее в среду источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что обыски и выемка документов проводятся в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана.

"На территории ведомства нет силовых структур, министерство работает в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.