МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Ступино водитель одним ударом убил работника автомойки за то, что тот отказался мыть его BMW, сообщается на сайте управления МВД по Московской области.

Конфликт произошел в ночь на 7 февраля. Примерно в 3:30 утра 24-летний водитель и его друг заехали на автомойку, работники которой в это время спали. Мужчина возмутился, что никто не торопится его обслуживать, после чего началась словесная перепалка. Водитель BMW ударил двоих работников автомойки. Один из них при падении ударился головой и потерял сознание. В больнице 39-летний мужчина скончался.

После задержания выяснилось, что водитель BMW ранее был неоднократно судим за кражи. Сейчас его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.