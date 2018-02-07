МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Силовики начали обыски и выемку документов в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.
Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.
Борьба с коррупцией
В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.