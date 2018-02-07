МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Силовики начали обыски и выемку документов в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства – уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования.

Чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превысил 95 миллионов рублей. Накануне суд арестовал всех четверых задержанных.

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных шагов.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.