В Липецкой области девятилетний мальчик пропал по дороге домой

ВОРОНЕЖ, 7 фев — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства бесследного исчезновения 9-летнего мальчика в Липецкой области, который пропал накануне, возвращаясь домой из школы, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, ребенок пропал вечером 6 февраля 2018 года в селе Чернава, когда возвращался из школы домой. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного поиска", — говорится в сообщении.

Следователями проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося: опрошены родственники пропавшего мальчика, преподаватели и ученики школы. Водолазы обследуют дно реки Быстрая сосна в селе Чернава.

В Липецкой области в середине прошлого года произошла трагическая история исчезновения маленького мальчика, вызвавшая резонанс. Трехлетний ребенок пропал в Тербунском районе 13 июля. По данным следствия, мальчик исчез в двух километрах от села Михайловка, когда его отец занимался сенокосом. Поисками ребенка занимались более 150 человек, затем их число выросло до нескольких сотен, использовались вертолет и квадрокоптеры. В окрестностях села Голосновка в Воронежской области у леса 19 июля была обнаружена одежда ребенка, а чуть позже в 300 метрах от нее — тело самого малыша. Причиной смерти ребенка стало обезвоживание.