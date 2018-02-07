Москвичка, сломавшая руку в "Макдоналдсе", подала иск на 800 тысяч рублей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы рассмотрит иск жительницы столицы к сети "Макдоналдс", в ресторане которой она сломала руку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Асият Ахмедова.

"Женщина поскользнулась, упала, сломала руку и получила ушиб головы. В суд поступил иск о компенсации расходов на лечение и морального вреда, общая сумма — почти 800 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Иск рассмотрят 1 марта.

Московские суды довольно часто разбирают различные претензии к "Макдоналдсу". Так, в декабре Тверской суд постановил выплатить жителю Ростова-на-Дону 50 тысяч рублей за моральный вред. Мужчина требовал с компании более полумиллиона за пролитый на него кофе. А Замоскворецкий суд присудил 300 тысяч рублей женщине, которая упала на скользком полу в ресторане и выбила два зуба. Она требовала миллион за моральный вред и расходы на лечение.

В 2016 году Дорогомиловский суд отказался взыскать с "Макдоналдса" почти миллион рублей в пользу москвича Валентина Полякова, который якобы дважды за один день отравился в ресторанах сети. Весной того же года Тверской суд рассматривал иск москвича Ивана Сергеева, который обвинял компанию в использовании в рекламе стихов Аделины Адалис, права на которые принадлежат ему. Внук поэтессы требовал 35 миллионов, суд постановил выплатить ему 200 тысяч рублей. По еще одному иску Тверской суд взыскал с "Макдоналдса" 65 тысяч рублей в пользу Тигрануи Мартиросян, сломавшей в кафе руку.

В России работает более 600 ресторанов "Макдоналдс", и в этом году планируется открытие еще около 50 точек.