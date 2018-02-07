ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Одной из возможных причин крупного пожара в жилом доме в городе Артеме, где выгорела почти вся мансарда, мог стать перегрев электросетей, спровоцированный работой оборудования для майнинга, также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и возможная неисправность электроприборов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Пожар начался 6 февраля в 02.33 местного времени (19.33 мск 5 февраля), огонь охватил крышу и верхние этажи здания. Утром пожар потушили, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели, десятки залиты водой, в части подъездов дома нет электричества.

"В одной из квартир обнаружено оборудование, которое по габаритам похоже на оборудование для майнинга. Поэтому одной из причин пожара мог стать перегрев электропроводки. Также среди версий – неосторожное обращение с огнем, возможная неисправность электроприборов", — сказал собеседник.

Как рассказал РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа, в четверг на заседании КЧС по пожару официальной версии возгорания озвучено не было.

"Решено не вводить режим ЧС локального характера – оснований для этого нет. Тепло полностью подведено в дом, электроснабжение возобновят сегодня-завтра. Визуальный осмотр комиссии показал, что опасности обрушений нет, но будет проводиться еще экспертиза", — добавил собеседник.