Чтение приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину перенесли на четверг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 фев — РИА Новости. Оглашение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим коллегам продолжится в четверг в городском суде Южно-Сахалинска, судья Елена Поликина объявила очередной перерыв, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Оглашение приговора продолжится в 10.00 (02.00 мск) 8 февраля", — сказала Поликина.

Оглашение приговора началось накануне. В течение двух дней судья зачитывала, в чем обвиняются бывшие чиновники, а также анализировала доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты в ходе судебного следствия и прений. Чтение приговора затянулось из-за большого объема преступных эпизодов — восемь взяток и одного — легализации денег.

Хорошавина задержали на рабочем вместе в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавина обвиняют в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег.

Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 год чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.