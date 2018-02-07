В Крыму задержали украинского алиментщика, пытавшегося попасть к новой жене

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Крымские пограничники в третий раз задержали жителя Херсонской области Украины за незаконное пересечение государственной границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Главная причина непреодолимого желания покинуть родину и уехать в Крым заключалась в том, что мужчина являлся злостным неплательщиком алиментов, поэтому официально через украинские пункты пропуска выезд из страны ему был закрыт. Другая причина состояла в том, что неподалеку от Армянска проживала его новая гражданская жена, каждая поездка к которой превращалась в настоящее испытание", — говорится в сообщении.
"Благодаря оперативной информации, полученной российскими пограничниками, нарушителя удалось задержать в третий раз", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Гражданину Украины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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