В Крыму задержали украинского алиментщика, пытавшегося попасть к новой жене

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости. Крымские пограничники в третий раз задержали жителя Херсонской области Украины за незаконное пересечение государственной границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Ранее гражданин Украины Николай Моцканич 1978 г.р. дважды в обход пунктов пропуска пересекал российско-украинскую границу на севере полуострова. Первую попытку он предпринял летом 2015 года в районе завода "Титан". Вторую — зимой 2016 года, перейдя по льду залив Сиваш. В обоих случаях нарушитель был задержан, оштрафован и выдворен за пределы РФ.

"Главная причина непреодолимого желания покинуть родину и уехать в Крым заключалась в том, что мужчина являлся злостным неплательщиком алиментов, поэтому официально через украинские пункты пропуска выезд из страны ему был закрыт. Другая причина состояла в том, что неподалеку от Армянска проживала его новая гражданская жена, каждая поездка к которой превращалась в настоящее испытание", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что так как Моцканич не мог попасть на территорию России в ближайшие годы по своему паспорту, он пошел на уловку. По совету товарища, мужчина обменял на бутылку водки у своего знакомого свидетельство о рождении, и, заплатив работнику паспортного стола 600 гривен, через две недели получил на руки новый документ на чужие установочные данные.

"Благодаря оперативной информации, полученной российскими пограничниками, нарушителя удалось задержать в третий раз", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Гражданину Украины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>