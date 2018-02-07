Политологи: нападения на школы в Перми и Улан-Удэ шокировали местные элиты

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Нападение на школы в Перми и Улан-Удэ стало шоком для местных элит, говорится в рейтинге Фонда "Петербургская политика" за январь 2018 года.

В январе произошли сразу два ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла поножовщина, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые – бывший и действующий ученики — задержаны.

Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на школьников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший и учитель.

По мнению экспертов фонда "Петербургская политика", несмотря на то, что информация о нападениях дозировалась в СМИ, она стала сильным стрессом, так или иначе затронувшим все регионы.

"Первый инцидент, происшедший в Перми, стал не только шоком для местных элит, но и побудил краевые власти оперативно разработать предложения по внесению поправок в федеральное законодательство – в том числе в части возможностей контроля над проблемными подростками со стороны комиссий по делам несовершеннолетних и взаимодействия педагогов и медиков", — говорится в исследовании.

Отмечается, что нападение в Улан-Удэ вызвало уже меньший резонанс, а реакция на него со стороны местных властей оказалась более отстраненной, сообщений о предложениях властей Бурятии по исправлению ситуации на уровне федерального регулятора не поступало.

Одновременно, отмечают эксперты, целый ряд глав регионов выступили с собственными локальными инициативами – от требования усилить эффективность работы школьных психологов (губернатор Пензенской области Иван Белозерцев) и защитить граждан от действий психически больных людей (губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров) до просьб к родителям проверять содержимое рюкзаков школьников (глава Кемеровской области Аман Тулеев) и выделения дополнительного бюджетного финансирования религиозным школам (врио губернатор Орловской области Андрей Клычков).