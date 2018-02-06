На западе Москвы упавшие деревья повредили сразу пять автомобилей

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Упавшие под тяжестью снега деревья повредили во вторник сразу пять припаркованных легковых автомобилей на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Упавшие возле дома 52 на улице Малая Филевская деревья повредили пять припаркованных автомобилей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди в результате происшествия не пострадали. На место ЧП уже прибыли специалисты ГБУ "Жилищник" района "Фили-Давыдково".

Ранее МЧС сообщало, что во время сильнейшего снегопада в Москве в минувшие выходные деревья упали более чем на 210 автомобилей, всего произошло падение свыше двух тысяч деревьев.

Прогноз погоды на ria.ru >>