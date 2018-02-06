В Уфе арестовали экс-полицейского, обвиняемого в краже земель

УФА, 6 фев – РИА Новости. Суд в Уфе арестовал высокопоставленного экс-полицейского, обвиняемого в краже земельных участков на 6 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
"По ходатайству следственных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему полицейскому", — сообщает региональное СУСК.
Следствие считает, что сотрудник полиции, превышая служебные полномочия, незаконно предоставил своей супруге право собственности на земельный участок 15 соток в Уфимском районе. По версии следователей, он также незаконно выделил 32 гражданам около 120 гектаров сельскохозяйственной земли в деревне Нурлино Уфимского района, которые затем были оформлены на его близких родственников и друзей.
В результате местному бюджету был причинен ущерб в размере более 6 миллионов рублей, утверждают в ведомстве.
Руководство башкирского МВД уволило сотрудника по утрате доверия.