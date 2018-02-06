МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защита бывшего врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева просит не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство – за экс-чиновника, по словам адвокатов, среди прочих готов поручиться космонавт.

"У его сыновей две квартиры в Москве. Они готовы предоставить эти квартиры для отбывания домашнего ареста, обеспечивать его лекарствами и заботиться о нем", — сказал адвокат в Басманном суде Москвы, отметив, что здоровье его подзащитного хромает.

Сейчас адвокат ждет документы из банка, чтобы предложить суду залог. Какую сумму защита готова предложить суду, пока не уточняется.

"Помимо этого, мы собираем личные поручительства — деятели науки, искусства, даже космонавт есть из Дагестана", — отметил защитник, не называя имен.

Исаев – один из четырех задержанных накануне в Дагестане уже бывших членов правительства. Задержанных привезли в Москву – в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Этот ущерб складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.

Задержанным грозит до 10 лет заключения.