МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защита бывшего врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева просит не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство – за экс-чиновника, по словам адвокатов, среди прочих готов поручиться космонавт.
Сейчас адвокат ждет документы из банка, чтобы предложить суду залог. Какую сумму защита готова предложить суду, пока не уточняется.
"Помимо этого, мы собираем личные поручительства — деятели науки, искусства, даже космонавт есть из Дагестана", — отметил защитник, не называя имен.
Этот ущерб складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.
Задержанным грозит до 10 лет заключения.