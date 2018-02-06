Полицейские сняли нетрезвого сибиряка с рейса в Шереметьево

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Полицейские сняли с рейса в Шереметьево нетрезвого уроженца Иркутской области, который ударил одного из стюардов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о вызове наряда полиции на борт готовящегося к вылету рейса Москва — Красноярск. Самолет уже вышел на рулежку, но вынужден был вернуться из-за нетрезвого пассажира, который стал вести себя неадекватно. Мужчина отвечал нецензурной бранью на замечания бортпроводников и других пассажиров, размахивал руками и ударил одного из стюардов.

"Гражданин был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Им оказался уроженец Иркутской области 1980 года рождения. Составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — сказала Волк.