В Ингушетии двух полицейских подозревают в получении взятки

НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают в получении взятки от задержанного, сообщает СУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, 3 февраля в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" установлено, что 32-летний оперуполномоченный отделения уголовного розыска и 33-летний дознаватель группы дознания ОМВД России по городу Карабулак получили от мужчины, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело, взятку в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По версии следователей, полицейские угрожали мужчине совершением действий, связанных с изменением ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки, сопряженное с вымогательством" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Подозреваемые задержаны, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточняет следствие.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, по окончании которой оба мужчины будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. "В отношении их непосредственного руководителя будут приняты строгие дисциплинарные меры", — отметили в министерстве.