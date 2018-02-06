Суд отказался выпустить осужденного за оправдание терроризма имама Велитова

Настоятель московской мечети Ярдям шейх Махмуд Велитов, обвиняемый в публичном оправдании терроризма, во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Настоятель московской мечети Ярдям шейх Махмуд Велитов, обвиняемый в публичном оправдании терроризма, во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Советский районный суд Астрахани отказался заменить на штраф наказание настоятелю московской мечети "Ярдям" шейху Махмуду Велитову, осужденному на три года за публичное оправдание терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

"Суд отказался освободить моего подзащитного, мотивируя тем, что у Велитова "низкая степень позитивных установок, он необщителен с администрацией, не предпринял активной жизненной позиции и не сформировал в себе систему жизненных ценностей", — сказал Хасавов.

Ранее Велитова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за несоблюдение режима.

По мнению Хасавова, помещение имама в ШИЗО связано с обращением в суд с ходатайством о замене срока на штраф.

Вместе с этим адвокат отметил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал его жалобу по делу Велитова.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Однако позднее Верховный суд России подтвердил приговор имаму.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.