Под Саратовом задержали еще троих участников нападения на полицейского

САРАТОВ, 6 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативники во вторник задержали еще троих предполагаемых участников нападения на полицейского под Саратовом, общее число задержанных увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее в главке МВД сообщали, что двое неизвестных вечером 25 января напали на калужского полицейского при проведении оперативных мероприятий в Саратовском районе Саратовской области. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь без госпитализации. Позднее оперативники задержали пятерых подозреваемых в нападении, еще троих предполагаемых подельников объявили в розыск.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД по Саратовской области была получена оперативная информация о том, что подозреваемые могут находиться в одном из домов по Ростовскому проезду в Астрахани. Сегодня указанный адрес при содействии бойцов СОБР Росгвардии был проверен. Все трое подозреваемых задержаны, оказать сопротивление они не успели", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дом для фигурантов дела предоставил знакомый одного из них, с которым они вместе отбывали наказание в исправительной колонии в Саратове. По словам представителя главка, в доме, помимо подозреваемых, также находилась гражданская супруга одного из них, которую планируется привлечь к делу в качестве свидетеля.

Собеседник агентства добавил, что в оперативно-разыскных мероприятиях участвовало УФСИН по Саратовской области, руководство ИК-33, а также сотрудники уголовного розыска УМВД по Астраханской области.

Ранее СУ СК сообщило, что в сторону полицейского нападавшие произвели не менее трех выстрелов из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья. Уголовное дело возбудили по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия". Фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.