В Волгоградской области восстановили электроснабжение потребителей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Около 7,65 тысячи потребителей в Волгоградской области получили напряжение после отключений в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

По данным министерства, с 15.30 до 19.00 мск понедельника из-за сильного мокрого снега происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго").

Без электроснабжения оставались около 7,65 тысячи человек в 19 населенных пунктах, а также 23 социально значимых объекта. Мощность отключенных потребителей – 1,51 МВт. В зонах ответственности ТСО обесточенных потребителей не было.

"К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники. 5 февраля в 22.47 аварийно-восстановительные завершены, и потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.