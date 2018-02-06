В Волгоградской области восстановили электроснабжение потребителей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Около 7,65 тысячи потребителей в Волгоградской области получили напряжение после отключений в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
Без электроснабжения оставались около 7,65 тысячи человек в 19 населенных пунктах, а также 23 социально значимых объекта. Мощность отключенных потребителей – 1,51 МВт. В зонах ответственности ТСО обесточенных потребителей не было.
"К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники. 5 февраля в 22.47 аварийно-восстановительные завершены, и потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.