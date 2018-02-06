При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли десять человек

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Десять человек спасены при пожаре в шестиэтажном доме на востоке Москвы, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ГУМЧС, пожар произошел в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

"Из горящей квартиры спасен один человек, кроме того, с вышележащих этажей было спасено еще девять человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что есть пострадавшие, однако подробностей не приводится.