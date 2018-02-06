В Томске мужчину задержали за изготовление взрывного устройства

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали 41-летнего жителя Томска, у которого изъяли элементы самодельного взрывного устройства, сообщает во вторник пресс-служба управления.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлены и изъяты элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) у 41-летнего жителя Томска", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с заключениями экспертов, изъятые предметы в совокупности являются самодельным взрывным устройством с электрическим способом взрывания.

"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконное изготовление взрывного устройства, подозреваемый не смог в связи с изъятием элементов взрывного устройства сотрудниками УФСБ. Цели изготовления СВУ в интересах следствия не разглашаются", — говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, выявляются возможные другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.