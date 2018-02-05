Дом в ЖК "Бутово-Парк" после взрыва газа признали пригодным для проживания

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Специалисты признали пригодным для проживания многоквартирный жилой дом в ЖК "Бутово-Парк" в Подмосковье после взрыва газового баллона, жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Несущие конструкции не повреждены, дом пригоден для проживания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди уже начали возвращаться в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Подмосковья, состояние двух пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.