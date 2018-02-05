Жильцов дома в Самаре, где произошел взрыв газа, разместили в одной из школ

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Пункт временного размещения для жильцов многоквартирного дома в Самаре, где произошел взрыв газа, открыт в школе №43, сообщили РИА Новости в школе.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на 16-м этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, пострадали четыре человека. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир, сообщили в администрации Самары. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек. СУСК по Самарской области проводит доследственную проверку после хлопка газа.

"У нас развернут пункт временного размещения, зарегистрировался 31 человек", — сообщили в школе №43.