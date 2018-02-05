Полиция выясняет обстоятельства взрыва в ЖК "Бутово-Парк"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полицейские работают на месте взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва баллона в многоэтажном жилом доме пострадали четыре человека.

"При проведении работ в ЖК "Бутово-Парк" произошел взрыв бытового газа. Четыре человека госпитализированы, пожар локализован, сотрудники МВД работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего", — сообщили в областном главке МВД.

Как уточнили ранее в региональном главке МЧС, общая площадь пожара после хлопка составила восемь квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в 16.10. Борьбу с огнем вели 24 человека и восемь единиц техники.