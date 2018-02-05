В Подмосковье специалисты начали обследовать жилой дом после взрыва баллона

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Специалисты приступили к обследованию жилого дома в ЖК "Бутово-Парк" в Московской области после взрыва баллона, планируется подготовить пункт временного размещения, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Начато визуальное обследование дома, по итогам будет принято решение о привлечении диагностического комплекса "Струна", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к дому уже прибыли два автобуса, в которых размещают жильцов пострадавшего дома. Планируется также подготовить пункт временного размещения.