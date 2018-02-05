У экс-сенатора Цыбко не нашли заболеваний, мешающих нахождению под стражей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Результат медобследования экс-сенатора Константина Цыбко, приговоренного к колонии и подавшего апелляцию, показал, что у него нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда.

Суд города Озерск Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях через телемост. На одном из заседаний суд приобщил к материалам дела заключение хирурга о наличии у Цыбко внемозгового образования и инициировал прохождение судебно-медицинского обследования.

"Сегодня на заседании суд огласил заключение медицинского освидетельствования осужденного Цыбко, проведенного ГУФСИН во время перерыва в судебном разбирательстве, из которого следует, что осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей", — говорится в сообщении.

Заключение медиков направлено в СИЗО.

Кроме того, осужденный и его защитники заявляли ходатайства об отводе гособвинителя и допросе специалиста, ранее выдавшего медзаключение, о проведении судмедэкспертизы. Однако суд отказал в удовлетворении этих ходатайств, добавляется в сообщении.

При этом заявленные ходатайства об исключении ряда доказательств суд рассмотрит во время принятия окончательного решения по делу, сообщает пресс-служба.

Следующее судебное заседание состоится во вторник в 10.00 (08.00 мск).

По версии следствия, будучи представителем Заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость своей должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

По версии следствия, в феврале-апреле 2011 года Цыбко, кроме того, лично и через посредников получил взятку 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерска с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказывать населению транспортные и информационные услуги через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких. Как уточнила пресс-служба облсуда, приговором Озерского горсуда от 3 августа 2016 года арест с имущества был снят.