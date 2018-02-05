В Саратове педофил выронил телефон на месте преступления и вернулся за ним

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Суд в Саратове арестовал местного жителя, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком, в квартире которого он выронил телефон и в тот же день решил вернуться за своим гаджетом, сообщило в понедельник областное управление СК.

По версии следствия, 1 февраля 34-летний подозреваемый поднялся вслед за 10-летним мальчиком к его квартире и попросил воды, а когда ребенок впустил его домой, то совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, выронив на месте преступления мобильный телефон.

"Вечером злоумышленник сам позвонил на него, представился владельцем и сообщил, что якобы потерял его и хочет получить обратно. После этого мальчик рассказал о произошедшем маме, которая обратилась в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки… злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании 34-летнему ранее судимому саратовцу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он подозревается по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.