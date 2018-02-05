Число пострадавших при взрыве баллона в Подмосковье выросло до трех

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве баллона с газом в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, пострадали трое рабочих", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва баллона во многоэтажном жилом доме в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Московской области.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, общая площадь пожара после хлопка составила восемь квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в 16.10. Борьбу с огнем вели 24 человека и восемь единиц техники.