Пермскую воспитательницу, избившую дошкольника, уволили из детского сада

ПЕРМЬ, 5 фев — РИА Новости. Воспитатель детского сада города Краснокамска под Пермью, признанная виновной в нанесении побоев шестилетнему ребенку, уволена из дошкольного учреждения, сообщили РИА Новости в управлении системой образования Краснокамского района.

"По нашим данным, этот педагог уже не работает в детском саду", — рассказал собеседник агентства.

На увольнении сотрудника настаивал отец мальчика, которого в апреле 2017 года воспитательница несколько раз ударила палкой от игрушечной лошадки. Вина педагога была доказана в мировом суде в сентябре 2017 года. В качестве наказания виновной был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. В конце января Краснокамский городской суд вынес решение выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей.

"Решение суда по данному процессу еще не вступило в законную силу. Согласно документам, в числе требований истца увольнения ответчика с занимаемой должности не значится", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснокамского городского суда.

В министерстве образования Пермского края отметили, что писем с требованиями уволить воспитателя со стороны ведомства не было — ответственность за принятие этого решения была оставлена за муниципалитетом.

"Но если вина сотрудника детского сада доказана в суде, то он однозначно не должен работать в дошкольном учреждении. Безопасность и сохранение здоровья детей — то, чем должен руководствоваться каждый педагог", — добавили в министерстве образования.