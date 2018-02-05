Вопрос возобновления уроков в хабаровской гимназии после инфекции решит суд

ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска во вторник вынесет решение о возобновлении занятий в городской гимназии №3, которая с конца января закрыта на дезинфекцию из-за вспышки кишечной инфекции, сообщила в понедельник мэрия.

Массовая заболеваемость в гимназии регистрировалась с 26 января. Возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело. Гимназия была закрыта на дезинфекцию. Также была приостановлена работа организовывавшей школьное питание компании "Контакт". В отношении руководства гимназии и "Контакта" возбуждены административные дела.

Новых случаев заболеваемости кишечной инфекцией в третьей гимназии в Хабаровске не регистрировались в течение нескольких дней, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по региону, инфекция лабораторно подтверждена у 114 заболевших.

"На открытом заседании суда во вторник свое решение по вопросу возобновления занятий в гимназии озвучит Центральный районный суд города Хабаровска", — цитируются в сообщении мэрии слова начальника городского управления образования Ольги Тен.

По данным управления образования, открыть гимназию планировалось с 31 января, так как все дезинфекционные мероприятия и генеральная уборка после них были проведены в полном объеме. Но по решению суда, в который обратился Роспотребнадзор, старт занятий пришлось отложить на неопределенное время.

"Несмотря на то, что процесс с возвращением гимназии "в строй" несколько затянулся, ученики не бездельничают: они учатся дистанционно, получают задания и занимаются с педагогами по интернету. Надеемся, что суд примет решение в пользу образовательного учреждения, и мы сможем открыть его для гимназистов уже в эту среду", — добавила Тен.

По ее словам, гимназия прошла полную дезинфекцию и готова к приему учеников. Все лица, контактирующие с детьми, сдали необходимые анализы, в том числе на норовирус. Набрана новая бригада поваров, которые также прошли все необходимые проверки. "Сейчас мы решаем вопрос о том, как ребята будут наверстывать упущенный программный материал. Возможно, чтобы гимназисты смогли вернуться в прежнее русло занятий, придется перенести или сократить каникулы. Но главное сейчас – как можно скорее открыть гимназию и вернуть учеников за парты в привычные условия", — заключила Тен.