Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за отказа в иске к "Ростеху"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 1 марта рассмотрение апелляционной жалобы Siemens на решение нижестоящего суда, который отклонил иск немецкого концерна к структурам "Ростеха" по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций, следует из опубликованного в понедельник определения суда.

Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens, которая выступает в этом деле соистцом.

Арбитражный суд Москвы 14 декабря полностью отклонил иск Siemens и СТГТ. Суд также отклонил встречный иск структур "Ростеха", в котором ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

ООО ТПЭ также подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В соответствии с российским процессуальным законодательством она будет рассмотрена одновременно с апелляцией Siemens.

Суд первой инстанции отклонил основной довод Siemens и СТГТ о том, что контракт с ОАО ТПЭ был заключен "дочкой" немецкого концерна под влиянием обмана или существенного заблуждения. Как указал суд в решении, доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение СТГТ заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено. Арбитраж Москвы 10 января отклонил и второй иск в рамках спора вокруг "крымских турбин". Суд отказал СТГТ в признании незаконным контракта с ОАО ТПЭ и в истребовании турбин из незаконного владения ООО ТПЭ. Суд пришел к выводу, что удовлетворение заявленных требований привело бы к применению на территории России экономических санкций, введенных ЕС, что явно противоречило бы основам правопорядка РФ и наносило ущерб суверенитету государства.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.