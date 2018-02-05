Почти 90 домов в Пензе остались без отопления из-за аварии на теплосетях

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Центральное отопление в понедельник нарушено в 88 многоквартирных домах и шести социально значимых объектах в Пензе в результате аварии на теплосетях, сообщила областная прокуратура.

По данным прокуратуры, отопление отключили абонентам по улицам Коммунистическая, Ворошилова, Пушкина, Кулакова, Суворова, Новый Кавказ, Бакунина, Плеханова, Ставского, Шевченко, Захарова для устранения повреждений на теплотрассе в районе ТЦ "Суворовский".

"В зоне отключения находятся 88 многоквартирных жилых домов, три детских сада и три школы. Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что специалисты АО "Т плюс Теплосеть Пенза" намерены устранить повреждения в понедельник до полуночи.

В настоящее время в Пензе температура воздуха +1 градус по Цельсию.