При пожаре на западе Москвы пострадали три человека

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Три человека пострадали из-за пожара в квартире в 17-этажном жилом доме на западе Москвы, сообщил РИА новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В результате пожара в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома на улице Беловежская пострадали три человека, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

По информации МЧС Москвы, при пожаре по адресу: улица Беловежская, дом 17 с верхних этажей здания были спасены 15 человек.

"Квартиру до прибытия подразделений самостоятельно покинули жильцы, их осмотрела скорая помощь. С верхних этажей было спасено 15 человек, среди них 3 детей, также осмотрены скорой", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.