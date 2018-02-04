В Подмосковье снег обесточил более 140 населенных пунктов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Чуть более 140 населенных пунктов в Подмосковье остаются без электричества, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона.

"По состоянию на 21.00, 144 населенных пункта остаются без электричества. На ликвидации аварий задействовано 196 бригад, 985 человек, 220 единиц техники от ПАО "МОЭСК" и 69 бригад, 345 человек, 55 единиц техники от АО "Мособлэнерго", — отметил собеседник агентства.

Сбои в электроснабжении наблюдаются в 20 муниципалитетах.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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