Полиция проверяет информацию СМИ о избиении продюсера Сосо Павлиашвили

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после избиения мужчины в субботу на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу.
Полицейские установили, что в субботу между заявителем и его знакомым произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчине были нанесены травмы.
"Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений 3 февраля в одном из многоквартирных домов на улице Дмитрия Ульянова. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.