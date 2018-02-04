Полиция проверяет информацию СМИ о избиении продюсера Сосо Павлиашвили

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после избиения мужчины в субботу на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу.

Как сообщает "Московский комсомолец" , речь якобы идет о продюсере певца Сосо Павлиашвили 28-летнем Георгии Габедаве, который приехал в столицу несколько недель назад.

Полицейские установили, что в субботу между заявителем и его знакомым произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчине были нанесены травмы.

"Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений 3 февраля в одном из многоквартирных домов на улице Дмитрия Ульянова. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.