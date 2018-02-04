Прокуратура проверит экстренную посадку самолета по рейсу Москва — Пхукет

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как летевший из Москвы на Пхукет самолет авиакомпании Nordwind сел в Дели по техническим причинам, сообщает пресс-служба ведомства.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета авиакомпании ООО "Северный ветер" (Nordwind — ред.) в аэропорту Дели, следовавшего рейсом 2477 Москва — Пхукет", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, которая ссылается на авиакомпанию, пассажиры самолета были размещены в гостиницах.