Прокуратура проверит экстренную посадку самолета по рейсу Москва — Пхукет

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как летевший из Москвы на Пхукет самолет авиакомпании Nordwind сел в Дели по техническим причинам, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на Пхукет, в воскресенье совершил посадку в Дели по технической причине. При посадке выяснилось, что решить техническую проблему силами сотрудников аэропорта невозможно. За туристами в воскресенье будут направлены два резервных борта, отметили в ассоциации.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета авиакомпании ООО "Северный ветер" (Nordwind — ред.) в аэропорту Дели, следовавшего рейсом 2477 Москва — Пхукет", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, которая ссылается на авиакомпанию, пассажиры самолета были размещены в гостиницах.