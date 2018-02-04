МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В центре Москвы произошла стрельба, пострадал мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по столице.

"В 13.37 поступило сообщение о конфликте по адресу: Малая Сухаревская, дом 8. Конфликт произошел между двумя мужчинами, и один из них ранил другого, предположительно, из травматического оружия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявшего задержали, полицейские разбираются в причинах инцидента на месте конфликта.