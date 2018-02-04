В Москве из-за падения дерева погиб человек

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о гибели человека из-за падения дерева и повреждения линии электропередачи.

Инцидент произошел в субботу. Еще пять человек получили травмы.

"Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", — написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Заммэра столицы Петр Бирюков также сообщил, что упало примерно 370 деревьев. Они повредили стоявшие поблизости машины. Бирюков призвал москвичей быть внимательнее при парковке транспорта.

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пик снегопада придется на середину дня — "с 15:00 плюс-минус несколько часов". При этом температура будет стремительно снижаться и опустится до минус 10 градусов. По словам синоптика, Москву в течение дня будет атаковать мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильными осадками.

Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме. Бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники.

Столичное управление МЧС выпустило предупреждение в связи с ожидаемыми сильными снегом и ветром, а также осадками на проводах и деревьях в Москве.