Авиация МЧС продолжает поиски пропавшего судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Авиация МЧС в воскресенье продолжит поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна "Восток", сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось об остановке активной фазы поисков, но МЧС решило продолжить искать авиацией. Также в районе поиски ведут мимо проходящие суда.

"За сутки поисковые работы осуществлялись воздушным судном МЧС России – самолётом Бе-200 ЧС Красноярского Авиационного спасательного центра МЧС России и проходящим мимо судном. Четвертого февраля также запланированы вылеты воздушных судов", — говорится в сообщении.

С нарастающим итогом на месте поисков обследовано авиацией МЧС России и морскими судами 75,8 тысячи квадратных километров. В ГУМЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".