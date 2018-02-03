В Татарстане пьяный полицейский сбил пешехода

КАЗАНЬ, 3 фев — РИА Новости. Полицейские в Татарстане задержали сотрудника уголовного розыска, который, по предварительным данным, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает МВД республики.

"В Альметьевске инспекторы ГИБДД задержали сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в наезде на пешехода. Полицейский 3 февраля в 5 часов утра совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Спустя двадцать минут он был задержан. По предварительным данным, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования отказался", — говорится в сообщении.

По информации МВД, потерпевший госпитализирован.

На месте работает комиссия под руководством начальника управления по работе с личным составом и заместителя начальника уголовного розыска МВД по Татарстану.

"Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — отмечает ведомство.