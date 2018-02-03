В Татарстане пьяный полицейский сбил пешехода

КАЗАНЬ, 3 фев — РИА Новости. Полицейские в Татарстане задержали сотрудника уголовного розыска, который, по предварительным данным, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает МВД республики.
По информации МВД, потерпевший госпитализирован.
На месте работает комиссия под руководством начальника управления по работе с личным составом и заместителя начальника уголовного розыска МВД по Татарстану.
"Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — отмечает ведомство.